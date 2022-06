De «Caméra Café» au Studio15

Le Studio15 de Patrick Alen et d’Émilie Thissen poursuit sa programmation éclectique et qualitative lancée dès la sortie de la pandémie. Pouvant enfin fonctionner sans contraintes sanitaires, l’espace aux multiples casquettes (formation pour acteurs, studio photo, ateliers, etc.) a accueilli cette année les Gauff’(trois dates en février), Jacques Stotzem (en mars) ou encore Renaud Rutten (en mai). Et, ce 25 juin, c’est Alexandre Pesle qui se produira sur scène pour Le Pesletâcle.