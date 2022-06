"On a repris le flambeau l’an dernier, car avant c’était le Centre J qui organisait la Fête de la musique , se souvient Simon Thielmanns, pour le centre culturel de Welkenraedt . La formule était un peu différente l’an dernier avec un spectacle-promenade, des petites scènes éparpillées… Ici, dans le parc, on avait envie de quelque chose de festif, d’intergénérationnel, d’éclectique… C’est pour cela que la programmation brasse plusieurs genres de musique."

Dès 16h, Jackylou et ses enjoliveurs sera sur scène, pour les plus petits et les familles. Les artistes de Limbourg laisseront la place à des Verviétois: Guess What et Karma Nova, respectivement à 18h et 20h. Le Gustave Brass Band, un groupe quelque peu plus éloigné, assurera une performance pour "du dansant et du festif" avant un DJ set sur le coup de minuit. "Entre chaque concert, nous aurons une sorte de fanfare (Vlakidrachko) pour permettre à l’ambiance de continuer. De plus, nous aurons un bar, de la nourriture… et tout cela en étant entouré de verdure afin de créer un petit cocon. Avoir des groupes de la région, c’était évidemment une volonté" , précise encore le responsable de la communication pour le centre culturel de Welkenraedt..

Le conseil de la musique soutenant l’initiative, de même que la commune de Welkenraedt, ces concerts sont proposés gratuitement.

087/899170. www.ccwelkenraedt.be.