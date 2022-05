Car il ne faut pas oublier qu’il y a une véritable histoire d’amour entre l’Alsace et les Welkenraedtois, notamment grâce au jumelage avec Epfig, dont les 50 ans d’amitiés seront fêtés cet été.

Pour cette fête alsacienne, le Syndicat d’Initiative a pu ressortir les assiettes et faire fonctionner à nouveau le four pour concocter les fameuses et tant appréciées flammekueches. "La météo était vraiment avec nous, s’exclame le président du SI de Welkenraedt, Marc Smeets. On nous annonçait de la pluie tout au long de ce dimanche et on a même eu du soleil malgré quelques gouttes. Cela nous convient donc ainsi qu’aux personnes. Samedi, on a eu du monde avec une très belle ambiance mise notamment par le nouveau chanteur de cette année qui était Roberto Debruyne. Il a mis le feu."

Il y a donc eu de nombreuses flammekueches dégustées par les visiteurs du week-end. "On était ce dimanche midi à plus de 300 flammekueches vendues. Donc l’objectif de 350-400 flammekueche concoctées sera réalisé. C’est vraiment parfait pour nous.Quant au vin, il part très bien aussi.C’est donc une très bonne édition de reprise de la manifestation"

Par contre, cette année, il n’y a pas eu de nouveautés d’importance lors de cette fête alsacienne. "Il n’y a pas eu de nouveautés car, ces derniers temps, ce fut un peu compliqué pour nos finances. Il faut donc d’abord redémarrer et nous sommes heureux d’ailleurs de pouvoir enfin le refaire. Cela nous fait du bien de revenir après deux ans, tout simplement." Et surtout de faire la fête. "Toutes les personnes qui viennent ici au comptoir le disent: les gens sont contents que cela reprenne et de retrouver des animations et festivités de ce type."