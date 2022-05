Memorial Day : la jeune génération à l’honneur

"B elgique, le 5 septembre 1944. Chère maman, juste pour te dire à nouveau bonjour… " voici les premiers mots écrits par le jeune Caporal. Une lettre qui évoque un instant de sa vie en France en 1944, un saut dans le temps marquant. La lettre originale a été ensuite lue par les arrières petites nièces du Private First Class (PFC) Paul Lavoie. À noter que le PFC est le troisième grade le plus bas, juste au-dessus de private et en dessous de caporal.C’est avec l’hymne national belge et américain que la cérémonie d’hommage s’est ouverte pour ensuite se poursuivre avec la première allocation délivrée par le bourgmestre d’Aubel, Freddy Lejeune. Il a rappelé les circonstances dans lesquelles le cimetière américain que nous connaissons a vu le jour. Les combats sanglants qui se sont déroulés et qui ont fait des milliers de victimes alliées et ennemis confondus. " Les soldats américains ont quitté leur domicile pour se battre au nom de la liberté afin que la paix puisse à nouveau régner dans le monde, ne l’oublions jamais ". Le représentant militaire des États-Unis d’Amérique auprès de l’OTAN, Lieutenant Général E. John Deeridrick nous a replongé dans la terrible journée du 28 mai 1940, durant laquelle un massacre s’est opéré, des milliers de vies ont été prises." Notre 40e président, Ronald Reagan a dit: la liberté n’est jamais plus d’une génération loin de l’extinction. On ne l’a pas transmise à nos enfants. Elle doit être battue, protégée et transmise à eux afin qu’ ils fassent la même chose ". La situation qui se déroule en Ukraine replonge le monde dans la guerre mais "l e combat pour la liberté continue ".