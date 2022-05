Mal lui en a pris d’aller en appel et en cassation: il passe de 250 heures de travail à 7 ans de prison

Il a roulé 500 mètres avant d’aboutir à un cul-de-sac et de freiner brutalement. Ce qui entraînera la chute de Taha M. Mais l’automobiliste a reculé et a foncé vers l’Italien à terre avec, selon certains, l’intention de l’écraser et de le tuer. Un badaud a réussi à traîner le motard hors du champ de Sylvain W. qui a, alors, pris la fuite. Plus tard, il se rendra et déposera plainte contre son adversaire, du chef de coups et blessures volontaires!

Le 23 février 2021, le tribunal correctionnel de Verviers a disqualifié la prévention de tentative de meurtre en coups et blessures volontaires. Le trentenaire a été condamné à une peine ferme de 250 heures de travail au profit de la collectivité, à une amende ferme de 2000 euros et à une déchéance du droit de conduire pendant 6 mois sans sursis, avec obligation, au terme de ces 6 mois, de repasser les examens théorique et pratique et de se soumettre à des analyses médicales et psychologiques. Mécontent de cette dernière disposition, le père de famille a porté l’affaire en appel et le procureur du Roi a suivi.

Mal en a pris Sylvain W. qui a pris une très fameuse tasse. En effet, le 9 novembre dernier, siégeant à l’unanimité, les trois juges liégeois ont requalifié la principale prévention en tentative de meurtre, ont relevé qu’il était en état de récidive spécifique pour avoir déjà été condamné à Eupen, et lui ont collé 7 ans de détention ferme, ainsi que sa suspension ferme du droit de conduire pendant 1 an.

Effondré, le tisserand verviétois a saisi la Cour de cassation. Ses avocats, MesCavit et Onur Yurt ont soutenu que la cour d’appel de Liège n’avait pas invité leur client à se défendre d’une requalification de la principale prévention en tentative de meurtre. La très haute Cour n’a pas suivi, estimant qu’il n’y avait pas eu de requalification puisque la citation à comparaître lui reprochait, dès le début, une tentative de meurtre.

Sylvain W. sera séparé, pendant plusieurs années, de son épouse enceinte et de ses deux filles.