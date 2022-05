Une fête alsacienne très attendue à Welkenraedt

"Plusieurs d’entre nous se rendent régulièrement en Alsace et on avait envie de recréer cet esprit-là chez nous" , rappelle le président, Marc Smeets, qui se réjouit de cette 11eédition: "C’est le 1erévénement digne de ce nom que nous organisons depuis le Covid!"

Durant ces deux jours, le samedi dès 16h et le dimanche dès 11h, une douzaine de bénévoles seront à l’action pour vendre mets et boissons alsaciennes. "Ce ne sont pas des flammekueches surgelées que l’on propose, elles sont préparées sur place. Donc il faut déjà quatre voire cinq personnes en cuisine, puis il en faut pour le bar et pour encadrer les enfants." Des animations pour petits seront en effet proposées: jeux d’extérieur, châteaux gonflables, balades à dos d’ânes, trampolines ou encore pétanque, danse…

Roberto Debruyne sera en charge de l’ambiance musicale le samedi soir dès 21h. Pour cette édition post-covid, le syndicat d’initiative a choisi de garder une recette gagnante. "On a préféré la jouer traditionnelle parce qu’on n’a pas les moyens de prendre des risques, d’amener une animation ou l’autre en plus. Nous sommes vraiment en manque de sous puisque nous n’avons plus de rentrées depuis deux ans… et les frais, eux, ont continué."

La Commune a de Welkenraedt octroyé 5000 euros en mars dernier au RSI pour soulager sa trésorerie, mais il s’agit d’une avance récupérable si ses comptes sont en positif en fin d’année. "On n’est pas bien du tout, on se bat sur tous les euros que l’on peut trouverparce qu’il faut qu’on en rentre pour survivre… mais attention, c’est le cas de beaucoup d’associations!" , alerte Marx Smeets.

Le syndicat d’initiative a ainsi partagé un toutes-boîtes avec le programme de la fête alsacienne. "On a été bien sponsorisés par les commerçants welkenraedtois, ce qui a permis une petite rentrée d’argent non négligeable. Cela fait déjà du bien" , souligne le président.

Quant au marché de Noël 2022, il est "trop tôt pour s’exprimer" sur ce sujet délicat. En 2021, le RSI avait décidé de jouer la carte de la sécurité et de ne pas organiser son marché de Noël aux Pyramides, comme il le fait depuis deux décennies. La Commune avait ainsi pris les commandes d’une nouvelle formule sur la place des Combattants.

Mais avant de penser programme hivernal, il sera question à la fin de l’été d’exotisme avec la soirée cubaine, également prévue au Bosquet.