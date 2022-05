Cette phrase est encore plus vraie depuis vendredi car après vérification de l’Adeps, l’établissement passe de la 2eà la 1replace. " Un des étudiants a tout simplement mal encodé le résultat de l’équipe de Vielsalm. Il s’est trompé d’une heure sur un temps de passage. En vérifiant les chiffres, l’Adeps s’est rendu compte de l’erreur. C’est dommage pour Vielsalm, qui passe 73e, mais c’est tant mieux pour nous" , partage André Derome, fier de cette victoire pour la deuxième édition d’affilée.

Un responsable de l’Adeps a ainsi parcouru la moitié de la Wallonie, vendredi, pour réparer la faute et remettre les bons trophées aux bonnes équipes. "Il s’est excusé et nous a également remis la coupe et le panneau de premiers" , rapporte le professeur. Cette cinquième plaque va ainsi rejoindre les quatre précédentes, affichées dans la cour de l’école. " Une pour le fair-play de l’équipe, une troisième place, une deuxième place et maintenant deux premières places, tout cela en une dizaine de participations. C’est quand même pas mal!"