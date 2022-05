Les causes de cette première? "La hausse vertigineuse des prix de l’énergie. C’est la folie, on constate une augmentation de plus 400% par rapport à la même période l’année dernière. Même si on avait déjà prévu une augmentation de dépenses dans le budget… on a dû rajouter 325000 € pour les coûts énergétiques dans les bâtiments communaux." Ajoutez à cela 190000 € liés à l’indexation automatique des salaires (plus 3% de la masse salariale). Pour l’échevin et le bourgmestre, le collège a fait le choix non pas de dissimuler la situation, mais bien de la dévoiler aux conseillers et aux citoyens afin que cela remonte à la tutelle. "On veut tirer la sonnette d’alarme. Les communes n’en peuvent plus, ne peuvent plus voir l’avenir de façon sereine!"

L’objectif reste tout de même de terminer l’année en positif grâce aux rentrées de montants non perçus en 2021 pour le précompte immobilier, comme c’est déjà le cas avec un courrier du 9 mai annonçant 146210 € de recettes (non intégré à la première modification). Face à ce rapport, l’opposition, satisfaite de ce choix de transparence, s’est montrée inquiète. Natacha Mossoux a souligné que des choix devraient être opérés et que le groupe Ensemble resterait très attentif à ceux-ci. "J’espère que le collège n’y verra pas une opportunité pour augmenter les taxes" , a-t-elle ajouté. Luc Hardy (Écolo), a proposé que les conseillers revoient ensemble les priorités pour les habitants de Welkenraedt afin de réorienter les investissements en accord avec la situation actuelle.

Objectif Citoyen était sur la même longueur d’onde. Et même le groupe PLUS, dans la majorité, s’est exprimé par le biais de Claudine Stassen afin d’appeler à "ouvrir l’échange d’idées, de réflexions à mettre en place" pour y faire face. "C’est clair que l’on va devoir faire des choix dans les investissements et fixer des priorités" , a admis Jean-Luc Nix, avant d’assurer que le travail de réflexion était lancé, sans fermer la porte à des échanges. Il a par ailleurs assuré qu’il n’était pas question d’augmenter les taxes. Ouf.