Annulée pendant deux ans en raison de la pandémie, l’exposition annuelle fait son grand retour, ce samedi 21 mai et ce dimanche 22 mai de 13h à 19h (entrée gratuite).

"Comme par le passé, ils (NDLR; les photographes amateurs) essayeront de vous faire revivre des instants uniques qu’ils ont vécus. Des photos d’ici et d’ailleurs; recherchées ou prises au hasard. Chacune est un instant précis capturé et immortalisé. Qu’elle soit en couleur ou en noir et blanc, prise dans des contrées lointaines ou chez nous, elle reflète ce bref instant que nous avons vécu: une scène de vie, un jeu d’ombre et de lumière, une guêpe qui butine, une brume matinale qui enveloppe le paysage, etc. Elle montre aussi de quelle façon le photographe peut poser son regard sur une personne, un animal, un paysage ou encore un objet" , détaille Anita Muller, secrétaire de l’ISO 83, par voie de communiqué.

Les membres du club, une dizaine de membres actifs avec des réunions les 1eret 3emardis du mois au 227 de la rue Mitoyenne, ont sélectionné 120 clichés en format A3 (29,7x42,1cm) ou plus, encadrés sous passe-partout. Ils rencontreront les visiteurs, échangeront sur leur passion, sur ce club qui fêtera ses 40 ans l’an prochain (1983)… Ils vous conseilleront, aussi, à la demande.

La qualité des clichés sera inévitablement au rendez-vous, de même qu’un voyage promis par les photographes. Après le Québec, la Bolivie, la Toscane, la Chine ou encore Venise, que nous réservent Anita, Alain, Christian, Gaëlle, Luc ou Brice? Réponse ce week-end au pied des Pyramides bien plus locales de Welkenraedt.