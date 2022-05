Ce projet, désormais porté par la société Imarden BV (Lommel), prévoit la création de 38 appartements et de 27 logements unifamiliaux (des maisons jointives, pas de quatre façades). L’accès est toutefois problématique et, en 2021, Joseph Smits, échevin de l’Aménagement du territoire, évoquait dans ces colonnes la création de 240 à 250 places de parking pour les futurs riverains et pour les visiteurs du centre sportif, puisque le parking de celui-ci serait amputé par la voie d’accès au lotissement.

Le projet est passé en commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM), il est désormais soumis à l’étude d’incidences sur l’environnement, étape préalable au dépôt d’une demande de permis d’urbanisation. Dans ce cadre, les citoyens sont invités à une réunion d’information préalable ce mardi 31 mai, à 19h, à la salle paroissiale d’Henri-Chapelle, route Charlemagne 22. Durant cette réunion, les Welkenraedtois découvriront le projet, pourront émettre des avis et observations, pourront présenter des alternatives ou mettre des points particuliers en évidence.

"On parle, en effet, du projet derrière le centre sportif , commente Joseph Smits. On a déjà eu des réunions avec le propriétaire qui voulait vendre ses terrains, et avec le promoteur qui voulait savoir ce qu’il était possible de faire. On a déjà, aussi, formulé des remarques sur l’accès, puisqu’il est assez difficile. Le seul accès, par la rue d’Aubel, ne permet pas de faire une entrée et une sortie en raison de sa largeur. Il faudrait donc un aménagement qui passe par le parking du centre sportif. Il faudrait alors une certaine surface pour récupérer du parking…"

La Commune de Welkenraedt "peut mettre des règles mais ce sont des terrains à bâtir et on ne peut pas dire qu’on ne pourra jamais y construire" . Elle l’a prouvé, pas plus tard que le 28 avril dernier, en refusant, en conseil communal, la voirie pour le lotissement de la SPRL Scheen Immo (29 logements sur 1,9 hectare) à l’arrière du village en direction du golf. "Mais ce sont des terrains à bâtir, rappelle l’échevin de l’Aménagement du territoire. Si les règles sont respectées, on ne pourra pas éternellement dire non. Il manque des habitations et on sait que la Région wallonne demande de concentrer l’habitat vers les centres urbains."

Les constructions ne sont pas attendues pour demain, à Henri-Chapelle. Mais la réunion, elle, est bloquée à l’agenda. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les Capellois.