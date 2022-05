À cette occasion, la Commune agrémente son concept. Outre les fleurs, plantes et autres graminées des horticulteurs et fleuristes, le village gourmand promet "de délicieuses préparations du terroir" orchestrées par des régionaux spécialisés en apéritifs, en charcuteries, en fromages ou encore en sirops. Mais ce n’est pas tout.

"Une des nouveautés s’inscrit dans le cinquantième anniversaire du jumelage avec Epfig, reporté vu le Covid (une centaine de Welkenraedtois s’y rendra en délégation au début du mois d’août), détaille l’échevin du Tourisme et de l’Environnement Renaud Kalbusch. Ici, ce vendredi, nous aurons trois viticulteurs alsaciens qui viendront faire découvrir leurs vins. Et nous aurons la présence des Vins du Pays de Herve." Vous n’aimez pas le vin? La Commune, en partenariat avec Intradel, a une autre solution. "Nous aurons aussi le bar à eau d’Intradel, il rentre dans notre démarche zéro déchet. On aura ainsi l’occasion de déguster différentes eaux – l’eau de Welkenraedt, des eaux de distribution – pour mettre leurs qualités en avant."

De plus, divers ateliers sont prévus ("Je plante une graine", "Les fleurs comestibles", "Les semis"…) et les enfants pourront se défouler sur un château gonflable. À une offre aussi large et qualitative, il ne manque plus qu’un généreux soleil… Réponse ce vendredi.