Un chiffre plus qu’honorable qui représente 4,8% de la population, tout de même (en mars 2021, la Ville de Herve avait par exemple lancé un sondage sur les noms des trois futurs espaces publics du Site Chapelier – projet pourtant majeur à Herve – et avait récolté 18 avis, soit 0,103% de sa population).

"L’échantillon est très représentatif, avec des tranches d’âge assez uniformes de 20 à 60 ans. C’est assez représentatif de l’avis de la population, nous sommes agréablement surpris" , se réjouit l’échevin Eddy Demonceau.

La Commune avançait notamment l’option d’une modification de l’horaire du marché, proposant le lundi après-midi, de 14h à 18h, à la place du lundi matin ( voir notre édition du 4 mai ). Manifestement, les citoyens ne sont pas attirés par l’idée. Sur les réseaux sociaux, déjà, plusieurs Welkenraedtois s’inquiétaient de l’affluence au cœur de Welkenraedt à la fin des cours. D’autres, en revanche, soulignaient l’intérêt de pouvoir fréquenter le marché après leur travail. Lesquels ont obtenu gain de cause?

"De manière générale, on ne va toucher à rien par rapport à la formule existante. Visiblement, l’horaire du marché convient aussi bien aux commerçants, aux ambulants qu’à la majorité des citoyens. On va garder notre formule, tout en essayant d’étoffer l’offre afin de rendre le marché plus convivial. Et c’est à nous, Commune, d’avoir un rôle à jouer."

Les producteurs locaux pourraient être mis en avant

La population a soulevé les idées d’une animation musicale, de plus d’horeca, de produits du terroir… L’échevin des Affaires économiques et des Finances n’a pris connaissance des résultats que la semaine dernière, trop tard pour les intégrer dans les modifications budgétaires qui seront présentées ce jeudi en conseil communal. "Le budget n’est pas encore prévu car on vient juste d’avoir les résultats (ils seront communiqués avant les vacances), mais avec de très petits moyens, on peut déjà prévoir des choses. On pense déjà mettre quelque chose à disposition des producteurs locaux. On pourrait aussi prévoir une collaboration avec le centre culturel…" , avance Eddy Demonceau, rassuré par l’enquête.

La population welkenraedtoise davantage interrogée?

Ce succès de participation citoyenne devrait engendrer d’autres débats, d’autres questionnaires, dans le futur. "C’est un exercice important et intéressant à faire , reconnaît l’échevin. On doit aller dans ce sens, le citoyen est demandeur et ça permet de faire en sorte que le citoyen s’intéresse un peu plus à la politique. On sent, peut-être pas au niveau local mais bien au niveau régional et national, que la population se désintéresse de la politique. Et ce genre d’exercice permet à la population de se rapprocher de la politique, de donner son avis sur certains projets. Et quand on consulte, il faut tenir compte des avis." Eddy Demonceau aurait-il assisté à la conférence de Jo Spiegel la semaine dernière?