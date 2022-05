L’inflation va-t-elle plomber la future antenne de police de Welkenraedt ?

Ce dossier remonte déjà à fin 2018, lorsque la zone de police mentionnait le besoin d’espace pour la trentaine de policiers de Welkenraedt. "Le bâtiment n’est pas assez fonctionnel, et il a une architecture particulière (sans étage, un toit arrondi…)" , détaillait en 2019 le chef de corps. Le chantier devait débuter lors de ce premier semestre 2022, avec une enveloppe de 600000 € prévue au budget 2022… Mais, depuis, l’inflation fait crainte le pire. "L’actuel bâtiment date des années 90, construit par la Régie des bâtiments pour la gendarmerie. Les policiers sont trop à l’étroit, à Welkenraedt" , insiste Vincent Corman.

Les plans prévoient un bâtiment calé entre l’actuelle antenne et les garages, avec toiture plate et panneaux photovoltaïques et où seraient aménagés un bureau pour le chef d’antenne, des bureaux pour les gradés, un paysager pour les inspecteurs polyvalents, un local technique, des vestiaires et des douches. Un sas serait créé contre les garages, et le nouveau couloir permettrait de relier l’actuel bâtiment aux garages. Concernant l’actuel bâtiment, justement, il serait aménagé afin de revoir l’entrée (pour la mettre aux normes au niveau de la protection antiterroriste) et les policiers disposeraient d’un espace cloisonné.

Le souci que rencontre la zone, ce sont les 600000 € prévus au budget. Car si l’architecte a estimé le chantier à 578000 €, il ne pouvait tenir compte de l’inflation des prix. "Il faudra suffisamment de crédits et voir où on met le curseur car l’estimation au budget sera plus que certainement dépassée" , prévient Cédric Halin, bourgmestre d’Olne. Marc Drouguet, bourgmestre de Herve et président de la zone de police, sait qu’il "faudra être très vigilant" . "Il faudra de la rigueur, sinon on risque de mettre à mal le budget et le quotidien de nos policiers. Des données que nous avons actuellement, on est déjà plus haut que les 578000 €. On devra l’indiquer dans les comptes et dans les modifications budgétaires."

Avec des offres parfois rentrées "au prix du jour" par les professionnels du bâtiment et un approvisionnement en matières premières incertain, la zone risque de devoir constamment réajuster sa mire…