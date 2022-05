Et si le marché de Welkenraedt était décalé au lundi après-midi ?

Une adaptation de l’offre?

Eddy Demonceau, l’échevin des Affaires économiques, ne dit pas autre chose: "On organise un sondage en ligne jusqu’à ce vendredi, mais comme ce sont des outils informatiques on peut encore répondre le week-end (on fera la synthèse à partir de lundi prochain). On pose la question de l’horaire, mais pas que. On pose aussi des questions sur l’offre (qu’on pourrait adapter), les forces, les faiblesses… On a parfois le sentiment que le marché n’a plus le même succès qu’avant, d’où ces questions pour les citoyens, pour les ambulants et pour les commerçants."

La synthèse donnera des orientations. Une chose est certaine: le marché se tiendra le lundi. "Mais pourquoi pas changer l’horaire… Faire le marché l’après-midi, ça pourrait être notre originalité. Je n’ai pour l’instant aucune idée des tendances, on verra cela la semaine prochaine" , conclut l’échevin.

Rendez-vous sur le site web de la commune de Welkenraedt pour participer à l’enquête.