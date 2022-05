125 ans de gymnastique pour la Concorde

"On avait peur de perdre des membres, surtout des adolescentes, avec ces deux années de crise sanitaire, mais, au final, le chiffre est resté stable" , se réjouit la présidente, Bernadette Schmetz. Le club propose de nombreuses disciplines: gymnastique artistique féminine, tumbling, danse contemporaine et moderne, cours de fitness et de gym bien-être ou encore bébé gym et psychomotricité…

Si certains sont orientés davantage vers le loisir, d’autres participent et brillent en compétition… comme le week-end dernier! "Samedi, on accueillait le championnat fédéral francophone de tumbling et on a quelques podiums, avec des qualifications au championnat de Belgique. Et à Mouscron, ce week-end, il y avait la finale francophone de gymnastique artistique féminine, et chez les jeunes de 7 à 9 ans, nous avons trois médailles d’or (NDLR: Mila Deckers, Méline Lamborelle et Sarah Paulis)."

Un univers différent

La présidente, qui est en poste depuis 20 ans, est ainsi fière de sa société, qui a su s’adapter à une évolution du sport vers toujours plus d’excellence. "Comme dans tous les sports, on demande toujours plus. Quand j’assiste à des compétitions et que je vois les difficultés qu’on impose et les points que l’on retire à des enfants de sept ans… on se croirait aux JO! Quand j’étais moi-même juge, on laissait passer des problèmes techniques comme une jambe pas assez tendue. Ce n’était pas grave, du moment que l’exercice était réussi" , conte-t-elle.

Entre 1992 et 1998, la Concorde figurait parmi les meilleurs clubs belges, grâce à la venue de deux entraîneurs professionnels roumains. "Dans ces années 1990 est monté en division 2 et 1, nous avions eu de jeunes filles, dont ma fille, qui ont été sélectionnées dans l’équipe nationale belge de 1994 à 1998 et qui ont participé aux championnats du monde (au Japon) et d’Europe. C’est cette évolution qui a déclenché la construction de notre salle de gymnastique, dont tous les clubs de la région voulaient profiter."

Si la société welkenraedtoise reste très active et reconnue, notamment pour ses infrastructures et son matériel de haut niveau, le fonctionnement du monde sportif a, lui, changé. "Maintenant, quand on a des enfants qui ont un niveau très intéressant, ils sont envoyés dans les centres de formation de haut niveau. Dans nos petits clubs régionaux, on ne sait plus faire du haut niveau."

Une nouvelle salle de tumbling

Une prochaine grande étape pour la Concorde s’annonce d’ores et déjà avec la construction d’une salle annexée à celle existante pour accueillir une piste de tumbling. "On en a une mais qui n’est pas complète et, en arrivant au niveau national (on monte en division 1 et 2), on se rend compte que nos gymnastes, qui doivent faire leurs séries en deux temps, ont un problème d’endurance. Ils ne sont pas habitués à faire 25 mètres de sauts et d’acrobaties. Puis, on a parfois jusqu’à 50 enfants en même temps dans la salle et cela devient accidentogène."

L’infrastructure comptera également un grand trampoline. Peut-être de quoi relancer une section dédiée, glisse la présidente. Le dossier est en attente d’une signature de la part du ministre wallon, il faudra ainsi encore attendre trois à cinq ans pour que le club puisse en profiter…