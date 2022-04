Les Capellois ont pu, du 20 décembre au 28 janvier, s’exprimer sur le projet immobilier porté par la SPRL Scheen Immo (de Malmedy) à l’arrière d’Henri-Chapelle (route Charlemagne). Sur la partie haute du village, derrière les habitations et avec vue sur le golf, une demande de lotissement porte sur 29 logements (des mitoyennes mais aussi des quatre façades et quelques appartements) répartis sur 19000 m ( voir notre article du 14 janvier ). Pour accéder aux parcelles, une voirie (sans issue, ici, mais avec un cheminement piéton vers le centre du village) doit être créée… et elle passait justement sur la table du conseil communal ce jeudi. "On a reçu des avis des pompiers (NDLR: le 28 décembre) , du Service Public de Wallonie (NDLR: le 6 janvier), de la CCATM (NDLR: le 17 janvier) , de nos services communaux… et ils sont tous défavorables , commente l’échevin de l’Aménagement du territoire Joseph Smith. Donc on demande de refuser cette création de voirie, et donc la suite du permis d’urbanisation."

La voirie est jugée d’une largeur insuffisante, avec une pente trop prononcée, une zone de rebroussement non conforme pour les pompiers, dotée d’une visibilité insuffisante, avec un accès insuffisant pour l’urbanisation projetée, sans sortie… "De plus, ils ne proposent pas de déplacer le sentier vicinal 50, il n’y a pas assez d’emplacements de stationnement, pas de cheminement doux, etc." , ajoute l’échevin. Et plus de 25 réclamations ont été formulées lors de l’enquête. Bref, la barque est bien chargée et le dossier mal… embarqué. "Tant que la voirie n’est pas acceptée, ils ne savent pas demander un permis d’urbanisation. Et, ici, on dit non. Le promoteur peut aller en recours, mais si ce dernier est recalé il devra introduire un nouveau dossier" , sait Joseph Smith. Et Jean-Luc Nix d’ajouter: "Le Gouvernement wallon a séparé le dossier du lotissement et la voirie, mais en refusant la voirie on refuse aussi le dossier. Le promoteur devra revoir son projet et revenir avec quelque chose de plus raisonnable, car ce sera aussi non pour le lotissement."

Le terrain est à bâtir et la Commune ne pourra pas tout refuser. Mais le projet en l’état, lui, ne passera pas.

2. Achats en urgence

La Commune a acquis une nouvelle machine à laver pour l’école communale de Welkenraedt et un nouveau moteur pour le volet 2 de la caserne des pompiers (louée à la zone de secours VHP).

3. 35 Ukrainiens à Welkenraedt

Welkenraedt compte environ 35 Ukrainiens sur son territoire, ce qui supérieur aux communes voisines à l’exception de Plombières (une centaine d’Ukrainiens). Les élus remercient à ce titre les citoyens.

4. Défibrillateurs enfin entretenus

La Commune va fournir deux DAE (défibrillateur externe automatique) aux centres sportifs de Welkenraedt et d’Henri-Chapelle. Répondant aux dernières normes, le modèle ne nécessite pas de formation pour les utilisateurs. En revanche, les entretiens seront réalisés (ce n’était pas le cas auparavant) et celui d’Intertir pourrait être pris en charge par la Commune.

5. Le photovoltaïque «taxé»

La SCRL Courant d’Air a placé des panneaux photovoltaïques au Forum des Pyramides et sur le hall omnisports. Mais "l’Administration dit que c’est soumis à la TVA. C’est une opération blanche pour la Commune mais l’Administration de la TVA va récupérer 21%" .