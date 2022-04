Championnat de tumbling ce samedi à Welkenraedt, avant le gala des 125 ans de la SRG La Concorde

"Le mois de mai est créatif à La Concorde de Welkenraedt et nous lançons l’invitation pour le gala de l’USGAV organisé avec le club de La Vaillante de Verviers qui fête ses 120 ans d’existence. Rendez-vous le 21 mai à 18h. Dès le lendemain 22 mai, toujours dans le cadre des 125 ans du Club, nous avons le plaisir d’organiser avec le groupe Wel’Dance by La Concorde, notre premier concours de danse moderne et contemporaine. Les inscriptions sont ouvertes via notre site ( www.gymlaconcorde.be ). En apothéose de cette année jubilaire, c’est du 9 au 11 septembre qu’une exposition consacrée à l’évolution de notre club verra le jour au Centre culturel. Un programme spécial avec des démonstrations de disciplines gymniques rares et de danses contemporaines vous sera proposé" , relate par communiqué Bernadette Schmetz, présidente de la SRG La Concorde.