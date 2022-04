Des salons «à prix corrects» à Welkenraedt

C’est dans la rue Saint-Jean, au centre de Welkenraedt, que MJ Sofa a pris ses quartiers cette semaine. Et, comme son nom l’indique, ce nouveau commerce propose des salons. « Il s’agit de canapés et salons de qualité à des prix corrects, détaille Massimo Moia. Nous en avons une dizaine en exposition et tout autant sur catalogue en commande. De plus, nos salons sont personnalisables, avec ou sans cuir, ou encore modulables. Et on propose aussi des tables basses. » D’ici quelques mois, le magasin va déjà doubler sa superficie de vente, le temps d’y faire des travaux supplémentaires. « Et on proposera alors des meubles TV, davantage de salons ou encore des tables et chaises. »