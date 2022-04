42 Conseils communaux des enfants sont rassemblés ce samedi à Welkenraedt

Derrière ces animations, on retrouve des acteurs welkenraedtois – le centre culturel, la Bull’dingue, le syndicat d’initiative, le cimetière américain… – mais aussi des associations externes comme l’ASBL baelenoise HUM-amitié, Avocat Jeunesses, ou encore l’Unicef et Amnesty International.

L’organisation de cet événement a quant à elle été menée par la Commune et le CRECCIDE (le Carrefour Régional et Communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie) avec la participation active des quatorze conseillers de Welkenraedt. "On a commencé il y a deux ans à préparer avec eux le programme, la communication, le logo comme le choix de la thématique" , explique Evelyne Waonry, directrice du CRECCIDE.

Outre le travail de cette thématique, l’objectif de cette journée pour Najib El-Brahmi, chargé du conseil communal des enfants à la commune de Welkenraedt, c’est que les "enfants se rencontrent et découvrent Welkenraedt". "On veut surtout qu’ils gardent un bon souvenir de Welkenraedt."

Les 21 panneaux didactiques sur l’histoire industrielle et citoyenne de différents lieux de la Commune, réalisés en 2018 par le CCE et le Conseil communal des aînés, ont également constitué un bon support pour ce faire.

Dans l’après-midi, tous les enfants se retrouveront pour un mini-cortège autour de la place des Combattants. De quoi marquer le coup également pour le trentième anniversaire du Conseil communal des enfants de Welkenraedt.