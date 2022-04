Cédric Herrou : « Il n’y a pas une crise de la migration mais bien une crise de la gestion de la migration »

Je suis forcément très attaché à l’associatif français mais aussi au belge et plus largement à l’associatif européen. Et je trouve important d’avoir une dynamique européenne, d’avoir une européanisation des luttes et des engagements politiques. Ça me parle beaucoup de pouvoir venir parler de la construction de la terre, de la dynamique paysanne. Car on me présente comme un militant pro-migrant, mais je ne suis pas cela. Ce qu’on fait, c’est de la paysannerie, et la paysannerie c’est d’être ancré sur son terrain, avec une vision pragmatique, avec une implication personnelle et militante sur un territoire.

Votre «popularité», vous la devez cependant à l’accueil offert à des milliers d’exilés dans la vallée de la Roya. Votre combat trouve un autre écho, désormais, avec la guerre qui frappe l’Ukraine. Certains ont ce sentiment qu’il y a plusieurs catégories de migrants… des distinctions. Comment le vivez-vous?

Quand j’ai appris qu’il y avait cette guerre, je me suis dit qu’on allait voir débarquer des milliers de migrants dans la vallée de la Roya, en France, en Europe… En fait, non. Quand les gouvernements veulent encadrer les choses correctement, ils y arrivent. La problématique, c’est cette volonté de ne pas gérer la migration. On a su accueillir des milliers d’Ukrainiens sans qu’on soulève la notion de délit de solidarité: il n’y a pas une crise de la migration mais bien une crise de la gestion de la migration. Les citoyens ont dû, souvent, faire le travail de l’État en accueillant, chez eux, des migrants. Est-ce une question de racisme? En 2015 ou 2016, on se disait que le problème n’aurait pas été tel si les migrants étaient blonds aux yeux bleus, et on le voit aujourd’hui. Donc je crois que oui, qu’il y a un racisme systémique dans la gestion de la migration. Une sorte de racisme primaire, ou une volonté de fédérer autour de la peur en s’appuyant sur l’étranger. Et on le voit en France, on sait désormais qu’on aura un jour l’extrême droite en tête. Peut-être pas cette année, mais dans cinq ans ou plus tard. On aura une Europe de l’extrême droite, c’est inévitable d’aller vers un trouble européen et j’ai parfois l’impression que certains font tout pour ça. On laisse des noirs ou des Afghans à la rue et on s’étonne qu’ils deviennent des délinquants. Mais la délinquance, ce n’est pas une question de nationalité, c’est engendré par le fait d’être laissé dans la rue. Et j’aimerais que nos élus, en Europe, agissent de manière plus pragmatique et sortent de l’idéologie raciste qui fait grimper l’extrême droite et crée un trouble en Europe.

Ce pragmatisme dans la gestion, il fut soulevé dans la vallée de la Vesdre, lors des inondations, par des bourgmestres qui ont dû s’appuyer sur les «paysans» pour sauver les gens…

Il faudrait plus de pragmatisme paysan. Nous, si on ne l’est pas, on ne sait pas faire notre travail. Clairement, il faudrait que les gouvernements et les États gèrent l’Europe de façon paysanne, avec davantage de pragmatisme.

Vous établissez la distinction entre l’agriculteur (porté par un but économique) et le paysan (qui s’adapte à son pays et à son paysage). Cela fait écho au Pays de Herve, avec des paysans qui ont façonné et qui entretiennent les paysages…

C’est une région que je ne connais pas très bien mais entre paysans on se comprend très vite, justement parce qu’on a cette même forme de pragmatisme. Chez moi, j’ai d’autres contraintes (manque d’eau, pentes, terre pauvre…) mais on a ce même lien entre producteurs et consommateurs, et ce même respect du consommateur. L’agroalimentaire industriel, il n’en a rien à foutre de polluer les sols, de se poser la question de ce que ça engendre de semer une graine… Le respect du sol, la dynamique locale et économique, on parlera de cela à Welkenraedt. De l’impact du paysan, mot longtemps pris pour une insulte et auquel on doit rendre de la fierté. Il faut remettre à l’honneur la paysannerie française, belge et européenne.

Quel est votre regard sur la présidentielle en France?

On est un peu dégoûté et très inquiet. Il y a une espèce de cynisme à devoir voter Macron pour éviter l’extrême droite alors qu’il mène une politique d’extrême droite (sic) depuis cinq ans. On est fatigué de cette démocratie en carton. Il faut retrouver une dynamique politique citoyenne de terrain. Là, on est désespéré par la politique qu’on nous propose. Macron, il a maltraité son peuple, il l’a éborgné. Et je crois qu’il y aura de gros mouvements sociaux après son élection. Moi je me motiverais à aller dans la rue!

