C’est une «synchronisation des planètes». Je suis de plus en plus actif sur Welkenraedt car ma compagne est de Welkenraedt et on y a un projet commun: le Studio 15. C’est une salle polyvalente où je donne des cours de cinéma les lundis soir et où l’on commence une programmation de café-théâtre. Et puis, j’ai déjà été directeur pendant treize ans du centre culturel de Jupille… Alors, je me suis dit «pourquoi ne pas rempiler huit ans plus tard avec une chouette équipe motivée et une salle magnifique de 585 places?». C’est comme l’explorateur qui a envie de prendre son navire et d’explorer le monde… Et l’équipage a l’air plutôt sympa. C’est un vrai challenge! Les enjeux développés par le centre culturel m’ont également pas mal plu car je m’y suis retrouvé.

Quels sont ces enjeux qui vous tentaient?

Le contrat-programme du centre culturel de Welkenraedt en a trois: les adolescents, la musique folklorique et la précarité. Les précédents contrats-programmes et dossiers de reconnaissance avaient été particulièrement bien montés et ficelés. Je n’ai aucune prétention de faire mieux, on va poursuivre le travail et chercher à satisfaire le public pour qu’il ait envie de revenir au centre culturel.

Quel regard particulier, quels atouts propres à ces 35 années d’expérience dans le secteur, et vos multiples casquettes, possédez-vous?

Je suis un homme de terrain et un homme d’action plus qu’un homme de papier. Cette expérience, elle permet de connaître certains rouages. Les négociations, quelles qu’elles soient, sont peut-être un peu plus simples. Et puis, c’est sûr que quand on a trente-cinq années de vie de scène, on sait plus facilement accueillir des artistes et savoir ce qui convient ou pas. Je suis resté aussi très proche de tous les techniciens, etc. Aujourd’hui, j’ai été faire un tour avec la régisseuse du centre culturel et elle était ravie d’avoir enfin quelqu’un qui parle «le même langage». Je garde ainsi un rapport privilégié avec les artistes et un bon carnet d’adresses qui offre certains raccourcis. Finalement, c’est aussi l’expérience du management et des rapports humains. Je ne suis pas le même que quand j’ai commencé au centre culturel de Jupille (NDLR: en 2000). Mon vrai job, au-delà de la programmation, c’est vraiment le rapport avec l’équipe et c’est probablement là que je peux faire la différence!