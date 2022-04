450 jeunes conseillers communaux attendus

Après deux reports dus à la crise sanitaire, Welkenraedt pourra enfin accueillir le 23 avril prochain le 22eRassemblement des Conseils Communaux des Enfants. "C’est un événement organisé chaque année dans une commune wallonne qui permet à l’ensemble des petits conseillers communaux de Wallonie et de Bruxelles de se rencontrer lors d’une journée et de participer à différents ateliers autour d’une thématique" , rappelle Najib El-Brahmi, chargé du conseil communal des enfants à la commune de Welkenraedt. L’événement est organisé en collaboration avec le CRECCIDE, le Carrefour Régional et Communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie. Mais les quatorze enfants de 6eprimaire qui composent le groupe actuellement ont également "mis la main à la pâte". "Avec le Covid on a su faire moins de sorties, du coup cet événement a été au centre des réunions qui se tiennent deux fois par mois. Les conseillers ont été fort occupés à organiser, trouver des ateliers, à concevoir le nouveau logo pour le T-shirt qui sera offert à tous les enfants présents."