Bientôt deux escape games à découvrir

Pour cela, les participants doivent collaborer pour trouver des indices et résoudre des énigmes. Dans l’arrondissement de Verviers, ce concept existe à Malmedy depuis 2019.

"Je suis fan du concept, j’en ai fait entre 35 et 40 en Belgique mais aussi en France, en Hongrie, en Suisse…,sourit Frédéric Palotai, à l’origine du projet, avec son épouse Caroline Derome. Après plusieurs années de réflexion, ils ont commencé à en parler plus sérieusement en groupe. Finalement, l’échevin Renaud Kalbusch et Julie Huynen se sont lancés avec eux dans l’aventure. Après plusieurs mois de recherche, ils ont signé les actes d’un immeuble en août dernier, rue Mitoyenne, pour y créer leurs jeux d’évasion.

«Il reste du boulot»

« Deux espaces ouvriront dans un premier temps, explique Frédéric Palotai.Un est terminé à 90%. Mais il reste encore beaucoup de boulot. On est en train de taper dedans, on avance lentement et sûrement. »Le chantier était conséquent. Et au vu de la flambée des prix des matériaux entre le premier plan financier et le début du chantier, ils ont décidé de mettre la main à la pâte pour une partie des travaux.

"Heureusement, mon beau-père est un féru du bâtiment. On essaye d’apprendre avec lui sur le terrain."C’est que dans cet immeuble, il y a aussi un triplex, qu’ils désirent mettre en location dès le mois de juin. Car c’est évidemment un sacré investissement.

Le secret reste entier

"Pour créer les escape games, on est parti d’une feuille blanche et on a fait un brainstorming en se demandant ce qu’on aimerait mettre en place comme thèmes et ce qui plairait aux gens",raconte Frédéric Palotai.

Pour l’instant, pas question de lever le voile sur les thèmes des escape rooms. Par contre, leur existence commence à se faire connaître dans la région. »À force de nous voir dégueulasses sortir du chantier, les langues se délient (rires).Mais on a que des retours enjoués pour le moment. Et on est de plus en plus impatient de les ouvrir au public. »