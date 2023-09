Balade en terre d’artisans : rencontrer des artisans chez les habitants à Waimes

L’idée, née en 2016, était de faire découvrir l’artisanat sous toutes ses formes. "Que ce soit la sculpture, le crochet, la couture ou encore l’ébénisterie… On voulait mettre en avant les artisans qui semblaient un peu oubliés avant le confinement."

Souvenirs de la précédente édition. ©- PAM

Spectacle équestre et démonstration

Cette année, en plus des rencontres avec les artisans dans les maisons, les granges ou encore les abris de jardin de Gueuzaine et Champagne, l’événement proposera des animations, comme une démonstration équestre et une autre d’un forgeron.

"À 14h et à 16 h 30, il y aura un spectacle-dressage avec les chevaux, ça se passera au n° 16 du village de Gueuzaine. C’est Monsieur Lambert qui accueillera les artistes des animations équestres. Il y aura aussi un forgeron qui fera une démonstration."

L’ensemble des informations seront disponibles à l’école de Gueuzaine.

Info: Facebook balade en Terre d’artisans Officiel.

Et en pratique ?

Mobilité douce

Les villages de Champagne et Gueuzaine seront fermés à la circulation le dimanche 17 septembre à l’occasion de la balade en terre d’artisans. La volonté du comité est "de favoriser la mobilité douce et permettre une certaine quiétude entre les deux villages durant la balade", indique-t-il.

Les trottinettes, les randonneurs, les vélos ou encore les chevaux seront les bienvenus dans les villages. Des parkings gratuits seront prévus à l’entrée des deux villages.

Le plans des parkings qui seront gratuits pour les visiteurs. ©-balade en terre d’artisans

La balade séparant les deux villages est d’environ 3 km. "Il y aura des chars à bancs. C’est un habitant d’Outrewarche qui fait ça, c’est très amusant et les gens adorent", indique Anne-Françoise Brunclair, membre du comité.

Pour les personnes à mobilité réduite, des navettes reliant les deux villages sont également prévues.

À noter qu’un point d’information se trouvera à l’école de Gueuzaine, où un plan avec les cinquante artisans sera disponible gratuitement, une petite restauration et des boissons.

La fabrication de brosses en bois par Félix Claeys se déroulera également dans les infrastructures de l’école.

Les lieux où seront les artisans seront ouverts de 10 à 18 heures.

Animations musicales

Des artistes waimerais et theutois animeront la journée. Le duo vocal CantaLuna interprétera des musiques du monde à 11 h 30 et à 16 h, à la chapelle de Champagne. Le groupe déambulatoire d’accordéonistes diatoniques "Arlette, t’en jettes" animera la balade à 12h et 14 h 30. Et le spectacle de clôture sera assuré par Mineux d’Aredje, un style de bandas à l’école de Gueuzaine, dès 18 h 30.