Une 3e meute de loups dans les Hautes Fagnes!

Cependant, depuis plusieurs semaines, le Réseau Loup a collecté une série d’informations indiquant la présence de louveteaux à une distance trop importante des zones de mise bas utilisées jusqu’alors par Maxima et Akela pour qu’il s’agisse des jeunes de ces derniers. "On sait, en effet que dans les premières semaines de vie, les louveteaux ne chassent pas encore eux-mêmes et restent à proximité directe de leur tanière. Cette nouvelle donnée paraît donc surprenante.Sur base de relevés photographiques, d’indices récoltés sur le terrain et des analyses génétiques, la présence de GW2543m semble à présent confirmée. Il s’agit d’un mâle né en 2021, fils de Maxima et Akela. L’hypothèse la plus probable est que, à l’instar de ce qu’a fait la femelle du territoire Nord Eifel (GW2545f), ce jeune loup se soit installé en périphérie du territoire parental où il aurait capté une femelle en dispersion. D’autres analyses génétiques seront nécessaires notamment pour établir l’identité de sa compagne si celle-ci a pu être répertoriée dans un pays voisin avant sa dispersion", indique le SPW, par voie de communiqué, ce 13 septembre 2023.

Les experts du Réseau Loup ont, en conséquence, sur base de ces nouveaux éléments scientifiques, décidé de définitivement conclure à l’existence d’une 3ème meute en Wallonie : "la meute du Sud des Hautes Fagnes". Elle serait constituée d’au minimum 4 louveteaux. Le stade de développement de ces louveteaux est très différent de ceux de leurs voisins. Ils semblent en effet être nés plus tardivement que les deux autres portées.

"L’existence d’une 3e meute ne modifiera pas dans un premier temps les contours de la zone de présence permanente (ZPP), la nouvelle meute s’étant établie dans la zone à moins de 20 kilomètres du territoire parental", assure le SPW.

Le Service Public de Wallonie rappelle par ailleurs que la meute de Maxima et Akela (appelée désormais meute du Nord des Hautes Fagnes) a donc eu une troisième portée au printemps comprenant minimum 5 louveteaux. Les analyses génétiques réalisées cet été ont par ailleurs décelé la présence dans cette zone de deux subadultes mâles (GW3191m et GW3448m) issus de la 2ème portée née en 2022.

La première portée de la meute Nord Eifel serait quant à elle, et selon les derniers clichés, composée de minimum 4 louveteaux.

Le loup renversé la semaine dernière identifié

Par ailleurs, les analyses génétiques ont révélé que le premier loup tué sur une route wallonne le 5 septembre dernier est bien un loup issu de la 2e portée de la meute du Nord des Hautes Fagnes, à savoir GW3448m détecté en août à l’aune des analyses génétiques.

Le 1er bilan des attaques pour l'été 2023

Malgré la présence de trois meutes dans la ZPP, le bilan pour cet été 2023 y est actuellement de 3 attaques sur troupeaux totalisant 5 victimes (moutons). Un bilan définitif devra être dressé début octobre. En comparaison, lors de l’installation de la première meute en 2021, alors que le travail de prévention débutait seulement, nous avions recensé 8 attaques ayant fait 31 victimes.

Pour rappel, les éleveurs possédant des troupeaux situés dans la ZPP peuvent bénéficier d’une aide afin de se protéger anticipativement d’attaques éventuelles conformément au Plan loup. Ils peuvent contacter NATAGRIWAL à l’adresse suivante : prevention.loup@natagriwal.be