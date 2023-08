L’économie biosourcée, un avenir pour l’agriculture ? "On veut relancer la filière de la laine"

Et pour que ce soit encore plus clair, parce que ça fait quand même beaucoup de «bio», William Zanzen a un très bon exemple pour vous, qui s’appelle Woolconcept. «Avec mon frère, Jérémy, on utilise de la laine de moutons pour réaliser, entre autres, des isolations acoustiques et thermiques, notamment pour les murs et les toitures», explique le principal intéressé.

Le projet est mené par les deux frères, mais c’est leur paternel, Paul Zanzen, qui l’a initié. «Il a une entreprise de travaux de toiture, poursuit William. Il y a quelques années, il est tombé sur un produit isolant réalisé en laine de mouton dans une foire en Allemagne.»

Séduit par le concept, le patriarche de la famille Zanzen a commencé à utiliser le produit et même à le commercialiser en Belgique. «Et au bout d’un moment, des clients lui ont dit que c’était dommage d’importer un isolant plutôt qu’en fabriquer un.»

L’idée a fait son chemin et, aujourd’hui, la famille Zanzen réalise ses propres produits. «On récupère la laine grâce à diverses récoltes. On la fait laver par Traitex, à Verviers. Et on fait appel à un autre acteur wallon pour confectionner les produits.»

Faire renaître la filière de la laine

«Aujourd’hui, les éleveurs ne sont plus payés correctement pour leur laine. On veut changer ça»

Et pour en revenir la question de base de notre article, à savoir : l’économie biosourcée présente-t-elle un avenir pour l’agriculture (plutôt l’élevage, dans ce cas-ci)? Dans la philosophie de William Zanzen, la réponse est clairement «Oui». Il espère en effet pouvoir relancer la filière de la laine. «Aujourd’hui, les éleveurs ne sont plus payés correctement pour leur laine. On veut changer ça.»

Pour arriver à ses fins, Woolconcept est en train de mettre en place différents projets. «On collabore notamment avec Valbiom pour réaliser une cartographie des laines disponibles en Belgique. On a aussi l’intention de mettre en place de nouveaux points de récolte pour la laine.» Bref, «notre but est de faciliter les échanges entre les producteurs et les transformateurs de laine».

Et son «rêve», c’est d’arriver à un équilibre qui permettrait aux éleveurs de vendre leur laine à un meilleur prix, aux transformateurs d’être rentables et aux consommateurs de s’isoler sans se ruiner. Ça, c’est de l’économie biosourcée qui laisse entrevoir un bel avenir à l’agriculture.

«Une super idée»

Woolconcept ©EDA

Sarah Wislez est éleveuse à Wegnez, «mais en complémentaire, parce que ce n’est pas possible d’en vivre» (on sait pourquoi). Elle a déjà rencontré William Zanzen parce qu’il est venu tondre ses moutons cette année (voir ci-contre). «J’aurais bien aimé qu’il reprenne ma laine (NDLR : elle ne pensait même pas à la vendre), mais il n’en a pas voulu parce qu’elle était trop sale», sourit-elle.

Loin d’en vouloir à William, elle aime beaucoup son projet. «Ce serait vraiment bien d’arriver à relancer la filière de la laine. Il y a plus de 50 ans, c’était encore un marché florissant à Verviers. Et aujourd’hui, la laine ne vaut plus rien. De nombreux éleveurs finissent par la jeter.»

Valbiom accompagne de nombreux agriculteurs

Spécialisée dans l’économie biosourcée, Valbiom accompagne de nombreux agriculteurs.

Miscanthus ©EDA

On vous en parlait dans le premier article : Valbiom accompagne de nombreux acteurs qui désirent se tourner vers l’économie biosourcée. L’ASBL wallonne collabore notamment avec Isohemp, une entreprise basée à Fernelmont qui est spécialisée dans la fabrication de blocs de chaux-chanvre.

Mais elle est aussi présente aux côtés de nombreux agriculteurs wallons, par exemple ceux qui décident, justement, de se lancer dans la culture de chanvre. «On les informe sur les différentes variétés qui existent, les densités à mettre en place dans les cultures, les outils de récolte et on les aide à trouver des débouchés », détaille Geoffrey Floymont, chargé de projets en productions agricoles.

Mais ce n’est évidemment pas tout. «On les conseille également par rapport à leurs projets de biométhanisation. On fait aussi de la prospection pour voir ce qu’on peut utiliser comme matières dans les unités de biométhanisation.»

En parlant de biométhanisation, Valbiom accompagne aussi les agriculteurs qui se lancent dans la culture de silphie. «C’est une plante qui est utilisée pour produire du biogaz.»

Des bioénergies et du biogaz

Valbiom est également active au niveau des bioénergies. «On conseille notamment les agriculteurs qui décident de cultiver du miscanthus. C’est une plante qui est utilisée pour le chauffage et réaliser des paillages.»

Pour vraiment tout dire

William est aussi tondeur

Et à force de s’investir dans Woolconcept, William Zanzen s’est également lancé en tant que tondeur. «J’ai commencé il y a quelques mois après avoir suivi une formation de quelques jours en France.»

Si la tâche était laborieuse au début, «aujourd’hui, j’arrive à tondre un mouton en moins de cinq minutes». Et cette laine, quand la qualité est suffisante, il la récupère pour l’utiliser chez Woolconcept. D’ailleurs si vous cherchez un tondeur pour vos moutons, vous pouvez contacter William au 0456/ 24.70.89.

Un feutre pour les cultures

William et Jérémy Zanzen sont vraiment partout. En plus de leurs produits isolants, les deux frères commercialisent un feutre de paillage en laine de mouton qui possède pas mal de vertus. «On les met sur les sols avant plantation. La laine va absorber l’humidité du sol et de l’air ambiant et la réinjectera petit à petit à la plante. Ça va permettre d’espacer les arrosages et de favoriser un meilleur développement en période de sécheresse.»

Et en plus, le paillage apporte différents nutriments. «En se dégradant, la kératine va libérer de l’azote, du phosphore et du potassium.»