"Tous les deux sont originaires de la paroisse, détaille le diacre de Waimes, Henri Thimister. Henri Bastin a été, entre autres, curé à Ouffet, prêtre à Nivezé et il a animé dans le diocèse les tables de la parole. Et il prêche les retraites. Il deviendra également vicaire auxiliaire la semaine prochaine ici à Waimes." Quant à Norbert Maréchal, "il a été missionnaire. Il a été au Gabon plusieurs fois avant de revenir. Puis, il est allé notamment dans le doyenné de Malmedy où il servait un peu partout. Il a également été du côté de Bruxelles et désormais, il est actif à Charleroi depuis un an. Un moment donné, Henri Bastin et Norbert Maréchal ont été ensemble à Malmedy. Ils ont été ordonnés le 28 août 1973, donc le jour officiel est ce lundi. Il y avait un monde fou à l’époque dans l’église de Waimes et ils ont été ordonnés par l’évêque de Namur car l’évêque de Liège était malade à ce moment-là."

Pour la célébration, qui s’est donc déroulée ce 27 août, l’unité pastorale a rassemblé les chorales des cinq paroisses. "On sent aussi qu’ils ont beaucoup d’amis qui sont présents."