Notre balade à vélo, à l’assaut du Signal de Botrange

Et cette balade, elle commence juste devant la Maison du Parc naturel des Hautes Fagnes, qui loue d’ailleurs des vélos électriques.

Une fois parti, vous vous enfoncez assez rapidement dans la forêt. Vous y croiserez d’ailleurs très probablement des vaches scottish highlands. Pas ce qu’il y a de plus local, on vous l’accorde. Par contre, ce qui est nettement plus typique, c’est le décor offert par la forêt de conifères dans laquelle vous évoluez.

Vous n’y restez ceci dit pas très longtemps. Vous arrivez en effet assez rapidement dans le village de Sourbrodt qui ne manque pas de charme. À ce moment-là, vous allez probablement vous dire que c’est tout de même curieux, un itinéraire qui vous emmène vers le point culminant de la Belgique, mais qui, globalement, ne fait que descendre. N’ayez crainte, ça va monter après (sans que ce soit excessif non plus).

De retour sur la Vennbahn

À peine êtes-vous sorti de Sourbrodt, que vous vous engagez sur la Vennbahn, le fameux RAVeL de 125 kilomètres qu’on avait déjà rencontré lors de notre première balade, du côté de Saint-Vith. Et comme à Saint-Vith, les paysages offerts par l’ancienne voie ferrée sont époustouflants. Vous avez beau bien connaître les Fagnes, la succession de pâtures, de bois et de tourbières va quand même vous subjuguer.

Vous allez toutefois être rapidement tiré de votre rêverie. Et de manière assez brutale.

En effet, dès que vous quittez la Vennbahn, vous allez devoir vous attaquer à une belle montée, qui est la seule réelle difficulté du parcours.

Promenons-nous dans les bois

Avec cette montée, vous retournez dans les bois. Vous y croisez tantôt des feuillus, tantôt des conifères. Et sur ces routes, dont l’accès aux véhicules est limité, vous avez de nouveau cette impression d’être seuls au monde, en plein milieu de la nature.

Et profitez-en, de cette sensation, car elle ne dure pas éternellement. En effet, après être repassé par Sourbrodt et avoir joui d’une vue sans pareil sur le plateau des Hautes Fagnes, vous atteignez le fameux Signal de Botrange. Et là, il y a pas mal d’autres touristes. Mais ce n’est pas désagréable pour la cause. Vous risquez simplement de devoir faire un peu la file avant de faire une photo au sommet des escaliers de la butte Baltia (voir ci-contre).

Après avoir quitté, le point culminant du plat pays, vous aurez encore un peu l’occasion de profiter des paysages fagnards avant de rallier votre point de départ.

La balade en pratique

Pour qui?

Longue de 17,5 kilomètres, cette balade est accessible à un public familial, car, à part une grosse montée, elle ne présente pas de réelle difficulté.

La grosse majorité du parcours se déroule sur la Vennbahn, des petites routes, et dans un village. L’itinéraire est donc très sûr. Vu la présence de nombreuses portions non-asphaltées, on vous conseille de vous munir d’un VTT.

Quel itinéraire ?

Proposée par la Province de Liège, cette balade se base sur le réseau points-nœuds. Voici l’itinéraire à suivre : 50, 51, 80, 79, 43, 42, 86, 83, 80, 51, 52, 50.

Vous pouvez également vous simplifier la tâche en consultant l’itinéraire sur l’application Cirkwi. Vous le retrouverez en tapant «La petite boucle des Hautes Fagnes» dans l’application.

Où se désaltérer sur le parcours?

À la fin de votre balade, vous pourrez déguster une bière au Signal de Botrange ou à la brasserie Peak.

©Romain RIXHON

Si vous souhaitez boire un verre à (quasiment) la fin de votre balade, la solution est toute trouvée! Vous aurez en effet la possibilité de vous désaltérer et manger un bout à la brasserie qui s’appelle… le Signal de Botrange.

Et si vous avez le courage d’encore rouler deux kilomètres (en voiture, ça marche aussi), vous pourrez faire escale à la brasserie Peak. Vous aurez l’occasion d’y casser la graine tout en dégustant une des bières maison, comme la Myrtille ou la Summer. Le tout, à l’intérieur ou sur une terrasse qui offre une vue imprenable sur les Fagnes.

Que faire sur le parcours?

Balade jusqu'au Signal de Botrange ©EDA

Après votre balade, si vous prenez la peine d’aller jusqu’à Leykaul, un petit village qui se trouve juste à côté du Signal de Botrange, vous pourrez essayer au Railbike des Hautes-Fagnes, qui longe la Vennbahn sur sept kilomètres.

Ou alors, la Maison du parc naturel, vous proposera différentes activités, comme un sentier didactique, une plaine de jeux et une exposition permanente.

À ne pas manquer

Le Signal de Botrange

Signal de Botrange ©EDA V.R.

Avec une altitude de 694 mètres, le Signal de Botrange est le point culminant de la Belgique, et même du Benelux. La butte Baltia (les escaliers), érigée en 1923 permet d’atteindre l’altitude symbolique des 700 mètres.

La Maison du parc naturel

Balade jusqu'au Signal de Botrange ©EDA

Construit en 1984, ce bâtiment abrite la commission de gestion du fameux parc naturel Hautes Fagnes Eifel, qui s’étend sur une superficie de 72 000 hectares. Il recouvre partiellement 12 communes belges et même une (petite) partie de l’Allemagne.

La Gare de Sourbrodt

Signal de Botrange ©EDA V.R.

Un peu à l’écart de votre itinéraire, la gare de Sourbrodt mérite toutefois le coup d’œil. Inaugurée par les Prussiens en 1889, elle a notamment vu transiter beaucoup de permissionnaires du camp d’Elsenborn qui se rendaient dans les auberges des environs.