50 ans du club des marcheurs des Hautes Fagnes

Ces samedi 26 et dimanche 27 août, le C.M. Hautes Fagnes organisera sa 50e marche annuelle pour ses 50 ans avec un parcours exceptionnel de 50 km uniquement le samedi. "On s’est dit qu’il fallait faire quelque chose de spécial. Habituellement, les marches de longues distances que nous organisons sont d’environ 40 km. Et là, on s’est dit qu’on allait faire une boucle en plus pour marquer le coup. Et on a choisi les plus beaux coins de la région." Le parcours de 50 km passera notamment par la vallée de la Hoëgne confie Yannick Langer. Lors du week-end anniversaire, différentes balades seront possibles de 4 km à 50 km le samedi de 6 h 30 à 19 h. "C’est le moment de venir découvrir les Fagnes." Et le dimanche, seuls les parcours de 4 km à 30 km seront proposés, les chiens ne sont pas autorisés sur le parcours de 30 km. Pour les autres, ils pourront accompagner les marcheurs en étant tenus en laisse.

À noter que tous les parcours seront aménagés de ravitaillements avec des stands de boissons et de la petite restauration à prix démocratique, signalent les organisateurs. Un conseil pour les novices ? Il faut surtout avoir de bonnes semelles et "avoir bon aux pieds. En cas de fortes chaleurs, il est tout de même conseillé de prendre de l’eau et une casquette pour éviter l’insolation".

140 membres inscrits

"Il ne faut pas être de Sourbrodt pour s’inscrire dans notre club des marches des Hautes Fagnes, précise le président. Notre club est chapeauté par la Fédération francophone belge des marches populaires (FFBMP) qui encadre de nombreux clubs en Wallonie, ça nous permet de participer à d’autres balades, rencontrer des gens et découvrir d’autres régions." Actuellement, ce sont 140 membres inscrits que compte le club. Ils sont entre 30 et 40 marcheurs actifs, souffle Yannick Langer. Il insiste, il ne faut pas être sportif ou même être membre pour participer aux balades de ce week-end. "Par exemple, celle de 4 km est accessible aux PMR et aux poussettes. De plus, les parcours sont fléchés, ça permet à tous de participer. Chacun à son propre rythme, on peut le faire en marchant ou en courant."

Une carte sera affichée au départ des parcours à l’église de Sourbrodt. Il rappelle que des carnets pour suivre sa progression de marche seront disponibles pour un euro au stand de la FFBMP.

Infos: PAF 1 €/participant, inscription sur place, page Facebook C.M. Hautes Fagnes.