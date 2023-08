Remise à neuf du chemin agricole de la rue du Coteau, à Waimes

1. Réfection d’un chemin agricole nécessaire Il s’agit de la rue du Coteau, à Waimes en direction de Thirimont. Il s’agit d’un important tronçon qui "distribue plusieurs centaines de terrains. Ce chemin est dans un état catastrophique. On va le reprofiler et réaliser des travaux afin que la route soit suffisamment solide pour permettre au charroi agricole de circuler. Ils sont de plus en plus imposants de nos jours", détaille le bourgmestre Daniel Stoffels (Waimes & Vous) après le conseil communal. Le budget est fixé à 220 000 €, le montant sera subsidié pour 75% par la Région wallonne. Afin d’obtenir ces subsides, le collège communal a intégré le coffre de la voirie. "On va refaire la reconstruction complète de la route", afin que le dossier soit éligible et obtenir l’aide financière nécessaire. Les conditions et le mode de passation du marché public ont été approuvés ce jeudi soir par le conseil communal.