Tout au long de ce week-end, une douce effervescence était de mise au château de Reinhardstein. Avec plein de couleurs et de senteurs provenant tout droit de fleurs qui ont embelli encore davantage ce château médiéval waimerais dans le cadre de la première édition de Castelflora. "L’idée de cet événement m’est venue car je fais régulièrement des bouquets de fleurs dans le château pour le décorer, détaille l’administratrice déléguée de l’ASBL du château, Martine Delvoye. Tout le monde admire toujours cela et est parfois en extase devant ceux-ci. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas y faire un événement floral. J’ai alors invité pas mal de fleuristes de la région et je n’ai eu qu’une réponse positive, de la part d’Aurélie Thunus. Mais il est vrai que c’est une période un peu compliquée pour les fleuristes car nous sommes en plein été où tout le monde est en vacances avec un manque de personnel. Mais cela se passe bien et on a eu beaucoup de monde tout au long du week-end."

Avec notamment la présence d’un marché des artisans ces samedi et dimanche. "Il y a 13 artisans avec un bon nombre provenant de la région, comme une dame de Sourbrodt, ou une autre de Malmedy. Et le fil conducteur de ce marché est évidemment la fleur. Pour le reste, on peut faire du tir à l’arc à volonté, il y a de la musique un peu partout avec un groupe de musiciens de jazz manouche qui se promène, Louise et Marc Legros, qui sont des musiciens malmédiens et qui jouent aussi. Cela met une belle ambiance."

Castelflora a toujours sa partie florale qui orne le château et qui sera visible jusqu’au 23 juillet. Quant à l’année prochaine, l’équipe réfléchit à "peut-être en faire un marché aux fleurs et aux plantes plus tôt dans la saison, dans le courant du printemps. Avec aussi l’envie, pourquoi pas, d’agrandir Castelflora un peu plus haut dans le château, vers le parking."