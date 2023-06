Waimes: de la zoothérapie au Domaine des Hautes Fagnes avec des alpagas

Le Domaine des Hautes Fagnes, hôtel et spa situés à Ovifat (Waimes), possède ... quatre alpagas. Dès ce 1er juillet 2023, ceux-ci seront accessibles au public avec un nouveau concept bien-être et thérapeutique. ‘’Nous sommes, avant tout, des passionnés d’animaux. Cela nous amène énormément de bonheur et de calme au quotidien dans nos vies à 100 à l’heure. L’idée a donc été de proposer une activité supplémentaire autour de nos alpagas’’, explique Pauline Petta, la directrice, par voie de communique ce mardi.