Le métier passion du Waimerais Joël Gazon ? Il répare les instruments à vent (photos & vidéo)

Joël réalise notamment de nombreux entretiens. Il est souvent recommandé aux musiciens d’entretenir leur instrument une fois par an. Et puis, ce passionné a aussi appris à réparer tous les cuivres. "Je fais par exemple des redressages et des déblocages de coulisses ou des petits réglages après une chute. Au niveau de l’entretien, j’ai eu beaucoup de remises à neuf de saxophones où j’ai fait des retamponnages complets. Lors de l’entretien, il faut également détartrer certaines pièces. Il y a régulièrement du tartre qui s’installe autour des coulisses. Je démonte alors l’instrument et je fais tremper les pièces, dans un bain de vinaigre." Aujourd’hui, Joël n’accepte que les instruments à vent dans son atelier. Réparer d’autres instruments n’est pas à l’ordre du jour pour l’instant. "Il faut suivre une autre formation. Et puis, il y a déjà tellement de cuivres différents. Ça va de la clarinette au saxophone, en passant par le trombone, la trompette, l’euphonium ou le tuba basse et le sousaphone. C’est déjà très large comme gamme d’instruments."

Un tournant de carrière réussi donc pour Joël Gazon qui ne regrette pas "une seule seconde" de pratiquer ce métier atypique et fort demandé.

De nombreuses demandes des sociétés de musique de la région

Le sud de l’arrondissement de Verviers compte de nombreux musiciens qui viennent désormais chez Joël.

Depuis janvier, Joël Gazon n’a pas le temps de s’ennuyer. Il reçoit régulièrement des instruments à nettoyer ou à réparer. Il faut dire que dans la région, les musiciens sont nombreux. "Il y a beaucoup de sociétés de musique par ici. Je ne vais pas dire qu’il y a un groupe par village mais presque." Joël fait lui-même partie de deux groupes, le Big Band de Sourbrodt et la Royale Echo de la Warchenne de Waimes.

Avant son arrivée, il n’y avait de réparateur d’instruments à vent dans le sud de l’arrondissement. "Il y avait le magasin Musique Fraipont à Verviers mais ils ont cessé leur activité il y a cinq ans. Depuis, il n’y avait plus rien dans le coin."

Le bouche-à-oreille commence à bien fonctionner pour Joël et de nombreux musiciens, des différentes sociétés, frappent à sa porte. "J’ai des retours positifs alors j’espère que ça m’amènera d’autres clients. C’est une période où je dois me faire connaître. "

Depuis janvier et les multiples carnavals et cortèges, ce réparateur a eu pas mal de boulot. "Il y en a certains qui viennent avant les festivités mais je conseille de venir après car il y a souvent des confettis qui se glissent dans les instruments ou des petites bosses. C’est dommage d’avoir un instrument tout propre avant le carnaval mais de devoir tout refaire après. Maintenant, si l’instrument n’est pas jouable, c’est normal de le remettre en état avant les cortèges."

Et après le Laetare, Joël a retrouvé de nombreux confettis dans les saxophones, trombones et tubas.

Joël fait partie de deux sociétés, le Big Band de Sourbrodt et la Royale Echo de la Warchenne de Waimes. ©EdA Lise Cassoth

Pas de formation en Belgique

Lorsque Joël Gazon décide de devenir réparateur d’instruments à vent, il cherche un centre de formation pour apprendre le métier, mais rien n’existe en Belgique. "Il y a trois grandes écoles en Europe. Une est située en France, une autre en Allemagne et la troisième en Angleterre." Direction la France pour Joël, au Mans, où il suit une formation durant un an. "J’ai eu des cours jusqu’en février et puis j’ai fait douze semaines de stages. " Il réalise son stage à Paris où il découvre de nombreux instruments. "On était situé près du conservatoire alors il y avait des musiciens qui venaient avec des instruments assez rares. J’ai appris énormément de choses, par exemple à adapter un instrument suite à un handicap."

Bien qu’il y ait peu d’école en Europe, les élèves ne sont pas nombreux. Ils étaient 21 à avoir obtenu leur diplôme en même temps que Joël. "Certains suivent cette formation pendant deux ans, en apprentissage. Dans ma classe, nous étions onze et il y a dix élèves qui ont terminé la même année, après deux ans de formations."