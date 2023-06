Une sandwicherie s’installe en Fagnes, du côté de Sourbrodt

Et derrière le comptoir de Croc’Fagnes, on retrouve Vanessa Winandy. "J’ai travaillé durant de nombreuses années au sein de la boulangerie Schmitz à Jalhay. Puis, suite à la fin de la boulangerie, j’ai voulu lancer mon propre projet. Par le passé, j’ai également travaillé dans une sandwicherie et cela m’avait plu. Puis ici, j’ai pu trouver un chouette emplacement à côté de l’épicerie de Christiane. Ce qui tombe bien car j’habite à quelques centaines de mètres." Au menu, il y a une petite vingtaine de sandwichs différents mais aussi des paninis et des salades. "Tous mes produits sont les plus frais et locaux possible. Je coupe tous les matins avant l’ouverture mes légumes par exemple." Enfin, Croc’Fagnes a aussi la particularité d’ouvrir très tôt. "J’ouvre tous les jours de la semaine dès 6 heures. Ceci pour permettre aux indépendants et travailleurs de pouvoir prendre un sandwich avant d’aller au boulot. Et j’ouvre jusqu’à 14 heures."