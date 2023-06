Concrètement, les visiteurs ont d’abord pu voir les installations de la bibliothèque communale ainsi que de la maison de repos. Mais aussi et surtout les différents services de secours qui ont proposé un panel de leurs activités. Du côté des pompiers, on a pu observer le nouveau camion-citerne ainsi que divers autres camions. Il y a eu plusieurs démonstrations, dont celle de l’Animal rescue team et des tours dans un des camions pour les plus petits. Quant à la zone de police Stavelot-Malmedy, il y a eu des démonstrations de la brigade canine et d’appui opérationnel mais aussi la présence de la voiture tonneau. Enfin, le DNF était sur place avec une exposition didactique, tout comme le personnel et tout le matériel communal.