Où en est le projet de la gare de Sourbrodt, une avancée ?

Le dossier n’est pas neuf mais la commune de Waimes ne baisse pas les bras, "c’est un combat de tous les jours que nous continuerons à poursuivre jalon par jalon", affirme le bourgmestre.

Pour rappel dans le dossier ce qui coince c’est le prix d’acquisition des terrains où se situent la gare, ceux-ci appartiennent à la SNCB qui a mis les a mis en vente cependant le prix semble déraisonnable selon la Commune. "Elle n’analyse pas bien la situation campagnarde, nous sommes en bord de terrains fagnards et ils ont une valeur statistique de leur bien. Mais le terrain à Sourbrodt gare n’a pas la même valeur qu’à Verviers. Nous avons demandé pour établir un bail emphytéotique qui nous aurait permis d’avancer. Cependant le terrain se vend à plus de 300 000 € et le bail revient plus cher encore."

Actuellement pour éviter que le lieu devienne un chancre dans le village, la commune se voit obligée de le louer pour l’entretenir, "c’est absurde mais c’est comme ça", se désole le bourgmestre.

Le projet qui est dans les cartons depuis de nombreuses années serait de développer le lieu pour accueillir les touristes, créer un verger ou encore aménager une plaine de jeux pour les enfants. La commune tente toutes les solutions pour trouver un accord bien que le dialogue semble compliqué.