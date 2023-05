Une nouvelle terrasse et une bière unique à Robertville

À l’initiative du projet ? Kévin Stoffels, qui travaille dans le secteur du tourisme depuis douze ans, et sa compagne. Ils gèrent le camping Belle-Vue, situé en bordure du lac, qu’ils ont voulu redynamiser. "Il y a deux ans, on a coupé de nombreux arbres qui nous gâchaient la vue sur le lac. On a voulu en profiter pour installer une nouvelle terrasse et bénéficier de cette vue incroyable qu’on a désormais", précise Kévin Stoffels.

La Lake Beer au Lake Club

Pour inaugurer ce nouvel espace, le couple a imaginé une bière unique, la Lake Beer, une bière blonde à boire l’été. "On a contacté la brasserie du Grain d’Orge, à Hombourg, qui produit diverses bières. Ils nous ont aidés tout au long du processus et nous ont aiguillés jusqu’à l’aboutissement de notre bière. Il s’agit d’une bière unique, qui nous ressemble, créée avec nos ingrédients."

Lorsque Kévin Stoffels doit décrire cette création, il reste vague et préfère la faire déguster. "Je dirais que c’est une bière composée avec des ingrédients audacieux, ce qui la rend unique en son genre, mais il faut la goutter pour saisir les saveurs."

Pour la déguster, un seul endroit: au bord du lac de Robertville. "C’est une terrasse exceptionnelle, comme on n’en trouve pas encore à Waimes, où on pourra déguster cette bière. Ce sont deux nouveautés dans la région qui vont permettre de faire vivre une expérience aux gens", conclut Kévin Stoffels.