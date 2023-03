En 1923, Léonard Crasson, comptable, quitte son travail pour se lancer à son compte. Il ouvre un atelier de typographie à Waimes." À l’époque, on l’a traité de fou !" Depuis, deux générations sont passées après lui. Le petit-fils du fondateur, Olivier Maréchal, a repris le flambeau en 1984, alors âgé de 19 ans. " Mes parents avaient pris la direction de l’entreprise en 1962. À l’époque, ils avaient engagé deux ouvriers pour la première fois." Quand Olivier arrive à son tour à la tête de l’entreprise, la situation est bien différente. La révolution technologique s’invite dans le travail. Le métier d’imprimeur subit une grande transformation. " On a acheté du matériel neuf très performant. On s’est endetté et on a dû se séparer de nos ouvriers, mais c’était indispensable pour survivre. Notre métier est désormais en continuelle évolution et il faut suivre le mouvement." Entre 1995 et 2005, l’entreprise investit notamment près de 750 000 euros dans l’achat de nouveaux matériels. Des investissements qui ont continué ces dernières années. " On est passé de la typographie à l’offset et puis au numérique. Aujourd’hui, on est à la pointe de la technologie." Une vingtaine de machines sont désormais installées à Waimes, ce qui permet à l’imprimerie de proposer une large variété de services. De la carte de visite à l’affiche, l’équipe cultive un savoir-faire. " On est cinq à travailler à l’imprimerie et on est tous très polyvalents."Alors que de nombreuses imprimeries ont fermé leurs portes dans la région, à Stavelot, Bullange ou Verviers par exemple, l’imprimerie de Waimes a, elle, tenu et fête aujourd’hui ses 100 ans. Mais des défis de taille attendent encore ces passionnés. "La plus grosse inquiétude concerne le prix des matières premières qui explose car la pâte à papier part aujourd’hui dans le carton, pour emballer les paquets d’Amazon." Mais pas de quoi décourager Olivier et son équipe. "On est reparti pour le plus longtemps possible", conclut-il en souriant.