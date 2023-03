Un espace pour les jeunes à l’ancienne gare de Waimes

La Station a été inaugurée le mercredi 8 mars 2023. Sur l’après-midi, une vingtaine de jeunes se sont présentés. "On est très content de cette première journée. Notre objectif dans un premier temps est d’arriver à fidéliser les jeunes, qu’ils sachent qu’il y a cet espace pour eux." Tous les mercredis, de 13 à 17 heures, ils pourront s’y retrouver pour jouer à des jeux de société, faire une partie de ping-pong, bricoler ou simplement discuter et se reposer dans les canapés. Par la suite, les éducateurs espèrent organiser des activités spécifiques, "comme une partie de football près de la plaine de jeux, travailler dans le jardin intergénérationnel de la gare ou cuisiner. On pourrait aussi imaginer des journées plus importantes, une excursion à la mer par exemple. Ce sont les jeunes qui vont vraiment faire vivre cet endroit et porter les projets qui les intéressent. Nous serons là pour les accompagner "

D’ici un an, l’équipe éducative aimerait demander une reconnaissance et rentrer un dossier à la Fédération Wallonie Bruxelles, afin de justifier l’engagement d’une personne à mi-temps. En attendant, les éducateurs du Gite Kaléo et de Cap Sud se relayeront chaque semaine, pour offrir cet espace aux jeunes.