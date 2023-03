Botrange sera bien moins énergivore

Quant aux travaux, "tout se passe bien pour le moment. La démolition des parties a été effectuée par le personnel communal durant le mois de février et, ici, on est dans la phase de reconstruction. D’ici une semaine, on pourra élever les murs. On fait en tout cas tout ce qui est possible pour achever ce chantier d’ici la fin de l’année, avec la contrainte de fermer un minimum la partie horeca."

2. Le remplacement d’un tractopelle Les ouvriers communaux vont bientôt voir l’arrivée d’un nouveau tractopelle, qui coûtera 160 000 € à la Commune. "Le précédent avait pas mal d’heures de travail donc il fallait le remplacer."

3. La lutte sur les logements inoccupés adoptée Le ministre Collignon a lancé une nouvelle réglementation sur les logements inoccupés. Et Waimes s’y est inscrite. "Cette réglementation est certes plus utile pour des villes avec des rez-de-chaussée commerciaux que pour des communes rurales, mais c’est quand même utile. Car à Waimes, nous avons une pression immobilière énorme avec une valeur immobilière qui monte en flèche. C’est donc un outil pour nous, pour pouvoir discuter avec les propriétaires dont les biens ne sont pas loués. Et également d’éviter des chancres dans les villages."

4. Le PIC et PIMACI rectifiés La Commune a eu une réunion avec le SPW et a dû rectifier son Plan d’investissement communal (PIC) – Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité (PIMACI). "Nous avons rajouté deux ou trois dossiers supplémentaires au cas où certains ne seraient pas possibles à concrétiser. Et ainsi ne pas perdre une partie des subsides."