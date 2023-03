Oui, c’est une demande qu’on fait depuis plusieurs années. Le Département de la Nature et des Forêts n’a pas les moyens de les rénover. On demandait donc que des fonds soient débloqués. 90% des personnes qui viennent sur le plateau fagnard veulent profiter des paysages et pour ça, il faut les accueillir dans des bonnes conditions. Malheureusement, les caillebotis sont en bois. Ils sont périssables dans le temps et il faut les remplacer, or le coût est assez élevé.

Avez-vous envisagé d’autres alternatives ?

Nous y avions réfléchi il y a quelques années. On avait notamment envisagé de mettre des structures en plastiques recyclés mais ce revêtement n’est pas idéal quand le temps est humide et donc on avait abandonné l’idée. Certains tronçons sont en gravier, près de la brasserie Peak par exemple, mais pour mettre du gravier, il faut des tronçons accessibles aux machines. On ne peut pas venir tout saccager. Pour les endroits plus difficiles d’accès, les caillebotis en bois sont, pour l’instant, la meilleure solution. Il faut savoir que pour acheminer le matériel, tout, ou presque, se fait à la main. C’est d’ailleurs en partie pour ça que le coût est élevé. Et puis pour la nature, c’est aussi préférable de mettre du bois, une matière biodégradable. On va donc placer des pieds en acacia. Les lattes seront en chêne, afin d’avoir une durée de vie la plus longue possible. Nous nous sommes engagés à entretenir ces caillebotis pour les 15 prochaines années.

Quand ces travaux seront-ils réalisés ?

On vient de lancer le cahier des charges. On espère obtenir des offres avant les congés, afin de commencer les travaux dans le courant de l’automne 2023.