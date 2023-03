La N678 dans les Fagnes à nouveau fermée dès lundi

La N678 qui traverse les Fagnes avait été rouverte à la circulation fin décembre après des mois de travaux, pour le plus grand plaisir des automobilistes. Mais une nouvelle phase de ce chantier, qui vise à créer deux ronds-points, de trottoirs et d’une piste cyclable, va débuter ce lundi 13 mars, et l’axe sera à nouveau fermé entre la Maison du parc et le Signal de Botrange. Les voitures seront ainsi déviées comme précédemment et les bus rouleront par Ovifat et Longfaye. L’entreprise Bodarwé, estime que les travaux seront terminés au plus tard fin mai, partagent nos confrères du Grenz Echo.