Pas de fusion entre Waimes et Malmedy

1. Des contacts oui, mais pas de projet de fusion entre Waimes et Malmedy L’opposition Waimes Ensemble a apporté en fin de conseil une question relative à une possible fusion entre la ville de Malmedy et la Commune de Waimes. "Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulent dans la commune concernant une fusion avec la Ville de Malmedy, explique Guillaume Lerho. Il semblerait que ces rumeurs soient alimentées par certains échevins." Mais le bourgmestre Daniel Stoffels a répliqué avec son franc-parler. "C’est vrai que j’ai eu un contact avec Jean-Paul Bastin, le bourgmestre de Malmedy. J’ai dit en boutade au conseil que c’était quasi acquis et que cela s’appellerait Faymonville ! Mais rassurez-vous, il n’en est pas question ! Déjà au niveau politique, nous n’avons pas la même vision par rapport à Malmedy où il y a bien plus de querelles politiques. De plus, nos richesses communales sont plus importantes et la participation citoyenne également. Mais je trouve qu’il faut d’abord réorganiser d’autres niveaux de pouvoir, tant au régional qu’au provincial, avant de toucher aux communes… Par contre, il y a bien une volonté de rapprochement entre les zones de police Fagnes et Stavelot-Malmedy qui collaborent déjà entre elles sur de nombreux dossiers."