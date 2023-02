Les Turcs ont illuminé de mille feux leur carnaval de Faymonville (photos et vidéo)

La raison est "que certains groupes ont arrêté et d’autres se sont regroupés. Donc on a des groupes qui sont tout de même importants dans le nombre de participants." Et l’équipe du carnaval a dû également réorganiser le cortège en dernière minute. "En fait, nous avons reçu l’inscription du dernier groupe en retard à cause de la Poste. On a donc du tout réorganiser après que la liste des chars ait été imprimée et communiquée." Mais cette douce improvisation de dernière minute n’a pas impacté davantage le cortège qui a brillé de mille feux avec les costumes très colorés. À l’instar par exemple de celui représentant la saint-Patrick créé par les villages de Champagne et Geuzaine ou encore des Djoyeux Cooytais. Le tout devant un public venu nombreux, tout comme bon nombre de Turcs, drapeau avec le croissant de lune à la main.

Mais le principal était un retour attendu du carnaval. "Oui, cela fait plaisir de revoir le carnaval déambuler dans les rues du village, continue Norbert Georges. Même si cela devient de moins en moins facile pour nous d’organiser. Car depuis le Covid, il y a de moins en moins de bénévoles." Un appel qui est donc lancé pour que la pérennité du carnaval soit assurée pour les années futures.