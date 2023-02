Un projet de lotissement de douze habitations inquiète les habitants d'Ondenval

"Il y a déjà eu d’autres projets immobiliers dans la région, notamment pour la construction d’un village de vacances mais la Commune avait bloqué. Ici, on a vu les panneaux arriver et on a été assez surpris du projet", raconte une riveraine. Plusieurs habitants se sont alors rendus à l’administration communale pour prendre connaissance de l’entièreté du projet qui, selon eux, ne correspond pas du tout au cadre du village.

"Ça va le dénaturer, ajoute cette voisine. Le slogan de la Commune c’est"Waimes ma nature". Ce projet ne s’inscrit pas du tout dans cette vision, au contraire. Ici, on va tout bétonner dans un endroit qui, aujourd’hui, est réservé à la nature."

Impact sur la faune et la flore ?

Cette habitante craint d’ailleurs un impact important pour la faune et la flore, si ces habitations se construisent.

"Le promoteur veut se faire de l’argent sur le dos de la nature. On a des milans royaux qui tournent au-dessus de chez nous. Dans la prairie, on voit souvent des biches, des chevreuils, des sangliers, des renards ou encore des aigrettes. C’est une parcelle très riche en termes de biodiversité, près d’une zone protégée."

Problème lié au trafic aussi

Autre problème pointé par les villageois, le trafic que ces nouvelles constructions risquent d’engendrer. Le lotissement se trouve au bout d’un petit chemin étroit, en cul-de-sac.

L’endroit retenu n’est pas prévu pour autant de maisons

"Douze maisons, ça fait beaucoup de voitures pour un petit chemin. Ils veulent créer un rond-point au bout du lotissement, ce n’est pas un endroit adéquat. Ça va perturber la quiétude du village", précise un autre habitant d’Ondenval. Ce dernier a déjà écrit à l’urbanisme dans le cadre de ce dossier. Il n’est pas contre un projet de lotissement, mais dans un endroit adapté. "Ce sont des promoteurs qui ne viennent pas de Waimes et ça se voit. L’endroit n’est pas prévu pour autant de maisons. C’est un projet qui doit être fait le long d’une voirie principale, avec des maisons en enfilade par exemple."

Plusieurs riverains ont décidé de créer un comité de quartier pour alerter la Commune et leurs voisins. Une pétition circule également dans le village.

Le conseil communal et le collège devront se prononcer

L’enquête publique a débuté le 3 février et court jusqu’au 6 mars. D’ici là, les habitants peuvent exprimer leurs réclamations à la commune, qui prendra en compte tous les courriers reçus, «on a d’ailleurs déjà reçu quelques-uns, explique l’échevin en charge de l’Urbanisme, Raphaël Rosen. Évidemment, c’est le genre de projet pour lequel on analyse tous les détails.» Le conseil communal devra d’abord se prononcer concernant le projet de voirie. Ça sera ensuite au collège de communal de prendre une décision pour le projet de lotissement en lui-même, «probablement dans le courant de mois d’avril ou de mai.»