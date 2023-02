Les travaux de la salle d’Ondenval au printemps 2023

Ces travaux prévoient notamment la rénovation de la salle ainsi que la transformation de l’ancien café, à l’avant du bâtiment, en deux logements tremplin.

Un subside de près de 550 000 euros a été accordé par le Gouvernement wallon. Au départ, le projet était estimé à 900 000 euros, mais vu le contexte actuel et l’augmentation des prix des matériaux, le coût pourrait être un peu supérieur à cette estimation. "Pour limiter les coûts, on a décidé de faire faire un maximum par la Régie Communale, comme pour le chantier à Botrange. Des ouvriers se chargeront de la démolition notamment."

Plus d’un an de travaux

Le chantier devrait donc débuter à la fin du printemps prochain. Il durera probablement un an et demi. "On a découpé le marché en plusieurs lots afin d’avoir de meilleurs prix, donc ça prendra un peu plus de temps. Si on commence au printemps, j’espère que tout sera fermé pour l’hiver et qu’on pourra achever tous les travaux pour l’été 2024."

Le bourgmestre aimerait inaugurer la salle lors de la kermesse du village d’Ondenval, organisée généralement au début du mois d’août.