Les artistes waimerais exposent à la Commune

Avant la crise sanitaire, chaque mois, un artiste waimerais venait exposer ses œuvres au sein de la maison communale, "et on a décidé de relancer la machine. "

Une réunion a déjà été organisée avec les artistes de la région, qui ont déjà exposé à Waimes. "Plusieurs étaient enthousiastes à ce retour, ils ont dit que ça pourrait leur donner un coup de boost. D’autres, ont déménagé ou ont arrêté leur pratique artistique. On espère aussi toucher de nouveaux artistes, grâce au bouche-à-oreille. "

Une première exposition a été organisée à la fin du mois de décembre, jusqu’à la mi-janvier. À présent, le planning pour l’année 2023 se remplit petit à petit, mais il reste encore de nombreux mois disponibles. "On a déjà beaucoup d’artistes pour la fin de l’été et l’automne notamment."

Nouveauté cette année, les artistes auront une deuxième vitrine puisque quelques œuvres seront aussi exposées au sein de la bibliothèque de Waimes.

Un week-end pour les artistes

La Commune a également décidé de relancer son événement "Osez l’art." En 2019, 25 artistes étaient rassemblés à la salle d’Oberbayern durant un week-end. "Cette première édition avait très bien marché donc a eu envie de l’organiser à nouveau. À l’époque, on avait proposé de la peinture, de la sculpture et de la photographie mais ici, on réfléchit pour ouvrir l’événement à d’autres formes artistiques, peut-être de la danse. "

Ce week-end sera organisé à l’automne prochain, les 23 et 24 septembre.

Pour exposer à la maison communale, contactez M.Perrez au 080/68 91 77.