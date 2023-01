Début des travaux au Signal de Botrange

C’est un projet dont on parle depuis longtemps à Waimes. Il entre maintenant dans sa concrétisation. Les travaux intérieurs au Signal de Botrange ont débuté à la fin du mois de décembre. La première phase du chantier, qui prévoyait la réalisation d’un parking sécurisé et végétalisé, est bien terminée. Place à l’intérieur des bâtiments, notamment dans l’espace réservé à l’accueil pour les touristes. "On a commencé à démolir l’intérieur des bureaux dans lequel on va construire des nouveaux sanitaires", explique le bourgmestre waimerais, Daniels Stoffels. Cette partie démolition est assurée par des agents communaux, afin de réduire les coûts de ce vaste dossier. Le gros œuvre sera, lui, assuré par différentes entreprises, "on va bientôt passer des marchés pour les toitures etc." Outre la démolition, ces premières semaines de travaux prévoyaient également le terrassement, en vue de l’agrandissement du bâtiment existant. "Tous les blocs sont déjà acheminés sur place mais malheureusement, pour cette partie-là, on est tributaire de la météo, qui est désastreuse pour le moment. S’il n’y avait pas eu des intempéries, on aurait déjà commencé. Sinon, le boom du chantier se fera au printemps." La toiture sera normalement réalisée pour l’été. Le bourgmestre espère voir le gros œuvre terminé pour la fin de l’année.