Le genepeak de Waimes : un succès qui ne se dément pas

C’est un alcool fort apprécié pendant l’hiver, le génépi. À la brasserie Peak Beer, ils proposent leur propre digestif des Fagnes, baptisé le Genepeak. Une idée qui est née en juillet 2021, suite aux différents confinements. "Avec la fermeture du secteur horeca, on s’est retrouvé avec des fûts qui allaient passer la date de péremption", se rappelle Perine Ernst, responsable marketing. Pour ne pas voir leur production finir à la poubelle, les brasseurs ont cherché à recycler leurs bières. Solution ? Les transformer en alcool fort, avec l’aide d’une distillerie, ça se fait par exemple avec du gin. "On a voulu se différencier car il y a déjà beaucoup de marques de gin sur le marché. Pour rester dans notre univers d’altitude et de nature, on a pensé au génépi. " Un pari payant puisque le produit, initialement éphémère, est toujours commercialisé aujourd’hui. Et avec la saison hivernale et les fêtes de fin d’année, il a encore beaucoup de succès. "On le vend toute l’année mais les ventes sont plus élevées en hiver. C’est un alcool qui plaît car, pour un alcool fort, il est assez léger. Il a des notes fruitées, de violette notamment."