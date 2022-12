Un camp de jeunesse international s’installera dans les Hautes Fagnes-Eifel en 2023

"Le camp, organisé en collaboration avec l’IJDG (Internationale Jugendgemeinschaftsdienste), aura lieu du 29 juillet au 6 août 2023 et s’adresse aux personnes intéressées par les thèmes de la nature, de l’environnement et de la protection du climat, précise-t-on du côté du parc naturel. Les participants auront la possibilité de découvrir le parc naturel transfrontalier, ses habitats, ses espèces végétales et animales ainsi que différents aspects de la protection active de la nature. Le programme varié comprend l’étude de bases scientifiques, des travaux pratiques d’entretien dans les zones protégées ainsi qu’une aide à l’élaboration de projets personnels. En outre, des excursions sont proposées vers des sites naturels particuliers du parc naturel."